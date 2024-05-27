Жена Решетника без детей и мужа отправилась за границу и показала, как прошел ее отпуск

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – показала, как прошел ее отпуск без семьи.

Так, жена ведущего в фотоблоге сообщила, что вместе с друзьями уехала в Испанию. Свое свободное время блогерша посвятила изучению окрестностей, архитектуры и местного величия природы. К тому же Кристина наслаждалась национальной кухней и даже успела побывать на Гибралтаре и полюбоваться невероятными видами.

"Эта поездка с девушками – глоток свежего воздуха для меня! Мы говорим нон-стоп, аж горло болит, едим, гуляем и снова говорим. Однако, самое главное, что эта поездка в Испанию полна невероятного количества впечатлений и эмоций! Проснувшись утром, мы подумали, а почему бы не поехать в другую страну, которая находится в часе езды от нас – и вот мы уже на Гибралтаре. Счастье, что украинцев сейчас пускают сюда без визы. Мир такой интересный и разноцветный. Но каждую минуту у меня возникает единственный вопрос – почему у них есть возможность жить спокойно и наслаждаться жизнью, а мы и наши дети в Украине – нет? Вопрос, пожалуй, риторический", - поделилась впечатлениями жена Решетника.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Правда, отпуск Кристины уже подходит к концу. Поэтому блогерша поделилась, каким выдался последний день в теплой Испании. В частности, похвасталась девичником в замечательной компании, с которой накрыла стол под открытым небом. Также жена Григория поблагодарила возлюбленного и их детей, что позволили маме отдохнуть.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Мои красавицы, спасибо вам за эти невероятные эмоции, бесконечные разговоры до утра, атмосферу и вдохновение. Люблю вас! Ну и спасибо моим мальчикам, что отпустили маму в девичий трип", - написала Кристина.

Напомним, недавно Тина Кароль рассказывала об учебе своего сына за границей и какие наставления ему дает.

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