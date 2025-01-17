Жена Решетника насмешила конфузом россиян, котрые случайно пересеклись с ней на отдыхе

Жена украинского ведущего Григория Решетника поделилась впечатлениями от путешествия с детьми в Доминикану.

Как признается Кристина, все проходило хорошо, пока не произошел странный случай. Так, на ужине в теплой стране с тремя сыновьями жена ведущего случайно пересеклась с россиянами. Они очутились прямо за соседним столиком во время ужина.

Однако блоггерша отмечает, что граждан страны-агрессорки сразу напугал украинский язык, которым между собой общались сыновья Решетников. Поэтому российская семья сразу поняла, в чем дело и ушла. Кристина призналась, что это повеселило ее и так должно быть всегда.

Кристина Решетник о неприятной встрече с россиянами в Доминикане / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Когда мы сели за стол, дети начали что-то активно обсуждать. А я обратила внимание, что за соседним столом пара так пристально смотрела и потом быстро собралась и убежала. Потом поняла, что это были москали. Правильно, пусть боятся украинского языка и нас, украинцев", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно Кристина Решетник делилась историей, как перед поездкой за границу ее остановили прямо на польской границе. Блогерша назвала причину такого решения пограничников.

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