Жена Решетника об ужасной ночи в Киеве под обстрелом: "Ракеты летали над домом"

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника - блогерша Кристина - рассказала, как для их семьи прошла ужасная ночь в Киеве.

В ночь на 14 ноября страна-агрессор Россия атаковала столицу. Когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, то семья шоумена не пренебрегла безопасностью, а спустилась в укрытие. Хотя в своем Instagram Кристина признала, что это было довольно нелегко. Дело в том, что младший сын супругов Саша заболел. Между тем в доме не работали лифты, поэтому в укрытие пришлось идти по лестнице. Больного сынишку родители несли на руках.

"Детей разбудили, Сашуня с температурой, лифты не работают все, пришлось на ручках нести малого в обход к укрытию. Нет сил совсем. Мысли одни: когда недострана исчезнет с лица земли и все те, кто пускает ракеты и дроны по украинцам в центре Европы", - возмутилась жена шоумена.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

Наконец, избранница Григория Решетника отметила, что они совсем не пожалели, что провели ночь в укрытии. Вражеские ракеты летали прямо над домом ведущего. Кристина признается, что шокирована от количества попаданий. Она выразила искренние соболезнования всем пострадавшим от обстрела.

"Хорошо, что мы спустились в укрытие, потому что ракеты летали прямо над домом. Почитала новости... Столько попаданий по Киеву. Искренние соболезнования всем пострадавшим", - написала Кристина.

Жена Григория Решетника с их сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

