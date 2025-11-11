- Дата публикации
Жена Решетника очаровала видео с сыном, который насмешил Сеть неожиданным поступком
Возлюбленная ведущего опубликовала забавный момент из повседневной жизни семьи.
Супруга украинского телеведущего Григория Решетника, Кристина, которую подозревают в беременности четвертым ребенком, обнародовала в Instagram трогательное видео со своим младшим сыном Александром.
Мальчик умилил Сеть, ведь заснул прямо во время стрижки. Так, в начале ролика Кристина спрашивает сына, будет ли он спать сейчас, на что Саша уверенно ответил, что не собирается.
Впрочем, уже через несколько минут ребенок крепко спал прямо в парикмахерском кресле, не реагируя на жужжание машинки или движение вокруг. Кристина с улыбкой подписала видео:
«А вечером спать невозможно уложить. У кого так же?» — спросила знаменитость.
В комментариях пользователи не сдерживали эмоций и оставляли теплые отзывы. Фанатов звездной семьи одновременно удивило и восхитило такое непринужденное поведение Саши.
Он не специально! Этот парикмахер просто умеет так красиво усыплять.
Я такого еще не видела!
Вот так расслабила его парикмахер! Я тоже на маникюре засыпаю
Напомним, недавно телеведущий Григорий Решетник в день своего 42-летия поделился кадрами празднования дома с семьей и близкими. Звезда растрогал искренним признанием о том, что самое ценное для него — это поддержка жены и детей. Ведущего также поздравили многочисленные звездные друзья.