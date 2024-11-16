Жена Решетника ошеломила, как изменилась ее фигура после трех беременностей: фото до и после

Жена ведущего Григория Решетника – блоггерша Кристина Решетник поделилась своим рецептом похудения.

Так, в фотоблоге 34-летняя Кристина неоднократно демонстрировала стройную и подтянутую фигуру. В этот раз блогерша раскрыла, что на самом деле так было не всегда. В частности, на давних фото она показала, как выглядела после родов, за время которых набирала до 12 кг. Кроме того, по словам жены ведущего, на ее вес также значительное влияние оказывал стресс в начале войны.

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однако блогерша признается, что не обращалась ни к каким пластическим операциям. Она брала себя в руки и уверенно шагала к форме мечты с помощью спорта. Так, последние 15 лет физические нагрузки всегда присутствуют в жизни Кристины.

"Первое фото – сейчас. Другие – после родов, беременностей, набора веса и во время стресса. После трех родов я набирала по 9-12 кг. Но дряблость тела меня не устраивала и я через два месяца уже работала в зале. Больше всего весов прибавилось в начале 2022 года – эти стрессовые +7кг были для меня просто ужасающие. Через четыре месяца я взяла себя в руки – спорт, наладила питание и достигла желаемого результата. Я последние 15 лет занимаюсь спортом, люблю зал и тренировки. Понимаю, что это не только способ иметь привлекательный внешний вид, но и внутренняя уверенность в себе, которая так важна для женщины", - поделилась супруга Решетника.

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Кристина Решетник назвала причины, по которым может не найти общий язык со звездным мужем.

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