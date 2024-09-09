Жена Решетника ответила, адаптировался ли их 3-летний сын в школе: "Думала, будут крики"

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – рассказала об адаптации 3-летнего сына Саши в школе.

Так, в этом году супруги отвели не только двух старших сыновей в школу. Самый младший Саша также впервые сел за школьную парту. Кристина уже рассказывала, что 3-летний мальчик, которому в ноябре будет четыре, постоянно равняется на братьев и поэтому хотел поскорее начать обучение в школе. Поэтому Решетники осуществили желание Саши и теперь он учится в дошкольной группе.

Жена ведущего в своих сторис в Instagram призналась, что 3-летний малыш уже полностью адаптировался к новым условиям и даже успел подружиться с одноклассниками. К тому же к удивлению Кристины Саша ни разу не отказывался идти утром в школу.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Провела самого маленького Решетника. У него было ответственное утро – сдавали анализы. Потом позавтракал с мамой в столовой. Адаптация прошла у Саши легко и просто. Потому что я думала будут крики. Понедельник всегда сложный день у детей после выходных. Но он сегодня бежал в класс. Отпустил руку и сказал "мама, пока", переоделся и пошел в класс, обнимал одноклассников. Каждый следующий ребенок развивается еще быстрее братьев", - поделилась Кристина.

Саша Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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