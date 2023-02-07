Жена Решетника ответила, что они будут делать в случае повторного наступления оккупантов на Киев

Кристина призналась, планируют ли они с мужем и детьми на время уезжать из столицы.

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – ответила, что они с мужем планируют делать, если Россия начнет новое наступление на Киев.

По словам знаменитости, ей часто задают такие вопросы, планирует ли их семья на время уехать из столицы, а особенно на фоне слухов о том, что страна-агрессор хочет снова пойти в наступление на Киевскую область.

Кристина призналась, что они с Григорием и тремя детьми не планируют уезжать из Киева.

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Многие мне пишут в личные сообщения, даже вчера подходили к нам с Гришей люди на улице и спрашивали: "Боже, как вы реагируете, вы никуда не уезжаете сейчас, потому что говорят слухи разные, информация разная о наступлении не только на востоке, но и на Киев". Могу вам сказать, что никуда мы не собираемся уезжать", — прокомментировала супруга Решетника.

Кристина также добавила, что уже почти год полномасштабной войны они находятся в Киеве и никуда уезжать не собираются. Семья Решетника верит в ВСУ и работает ради победы Украины.

"Мы весь год, который идет война, мы здесь. Мы с тремя детьми в столице. Собственно, они учатся, мы работаем, мы живем, мы помогаем. Мы считаем, что никуда не нужно уезжать, и мы будем здесь. Вообще будем работать и верить в нашу победу мы здесь, в Киеве", — подчеркнула Кристина.

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