Жена Решетника похвасталась игрушкой, которую сшил 10-летний сын: "Держал от нас в секрете"

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – похвасталась мягкой игрушкой, которую полностью сам сшил их 10-летний сын.

Как поделилась блогерша в Instagram, пошивом медвежонка, у которого даже есть имя Тедди, Иван занимался на уроках труда. Сыну Решетников понадобилось три занятия, чтобы сделать мягкую игрушку, а также летнюю одежду для нее.

Тем временем от родителей 10-летний Иван скрывал, чем занимается на уроках труда, так что это для них был сюрприз.

"Шок! Иван Решетник в 10 лет сшил свою первую игрушку — Тедди. Держал идею и реализацию от нас в секрете. Говорит, что нужно было три урока, чтобы все продумать, сделать мишку и сшить ему летнюю одежду! Гордость распирает! Это невероятно! Правда?" – поделилась с поклонниками Кристина.

Напомним, недавно средний сын Решетников праздновал день рождения. Дмитрию исполнилось шесть лет. Родители трогательно поздравили сына и показали его семейные архивные фото.

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