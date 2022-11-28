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Жена Решетника показала архивные кадры из роддома, когда рожала третьего сына

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Жена Решетника показала архивные кадры из роддома, когда рожала третьего сына

Жена Григория Решетника с младшим сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Также Кристина трогательно поздравила сына с днем рождения.

Сегодня, 28 ноября, в семье ведущего и шоумена Григория Решетника праздник. Самому младшему сыну знаменитости – Александру – исполняется два годика.

По случаю праздника супруги поздравили младшего сынишку с днем рождения. Счастливые родители пожелали мальчишке расти здоровым и счастливым.

Жена Григория Решетника с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik
Жена Григория Решетника с сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"С днем рождения наше самое маленькое счастье. Мы постоянно повторяем, как мы раньше жили без нашего щекастого малыша, который постоянно улыбается, просит "нямку" и обожает играть "бумками". Будь нам всем здоровым и счастливым. С днем рождения!" – написали родители именинника.

Григорий Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik
Григорий Решетник с сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кроме этого, Кристина опубликовала архивные фото, которые были сделаны в роддоме, когда только что родился Александр.

Григорий Решетник с женой и сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik
Григорий Решетник с женой и сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"А фото из архива, как напоминание, как быстро растут дети. Любим тебя, наш Александр Решетник. Твоя мама, папа и братья", — отметили родители.

Сыновья Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik
Сыновья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, ранее Кристина ответила поклонникам, при каких условиях поедет с сыновьями из Киева. Также жена ведущего прокомментировала, почему, несмотря на постоянные отключения света, остается в столице.

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Дата публикации
Просмотры
2634
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