Жена Решетника показала архивные кадры из роддома, когда рожала третьего сына

Также Кристина трогательно поздравила сына с днем рождения.
Сегодня, 28 ноября, в семье ведущего и шоумена Григория Решетника праздник. Самому младшему сыну знаменитости – Александру – исполняется два годика.
По случаю праздника супруги поздравили младшего сынишку с днем рождения. Счастливые родители пожелали мальчишке расти здоровым и счастливым.
"С днем рождения наше самое маленькое счастье. Мы постоянно повторяем, как мы раньше жили без нашего щекастого малыша, который постоянно улыбается, просит "нямку" и обожает играть "бумками". Будь нам всем здоровым и счастливым. С днем рождения!" – написали родители именинника.
Кроме этого, Кристина опубликовала архивные фото, которые были сделаны в роддоме, когда только что родился Александр.
"А фото из архива, как напоминание, как быстро растут дети. Любим тебя, наш Александр Решетник. Твоя мама, папа и братья", — отметили родители.
Напомним, ранее Кристина ответила поклонникам, при каких условиях поедет с сыновьями из Киева. Также жена ведущего прокомментировала, почему, несмотря на постоянные отключения света, остается в столице.
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