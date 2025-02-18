Жена Решетника показала фото с их свадьбы и заговорила о рождении дочери

Жена украинского ведущего Григория Решетника показала фото с их свадьбы и заговорила о рождении дочери.

Блогерша Кристина Решетник решила откровенно пообщаться с поклонниками в Instagram. В сторис избраннице шоумена задали немало вопросов. В частности, у Кристины поинтересовались, какое событие в жизни ей запомнилось больше всего. Блогерша ответила, что это свадьба с мужем, а также опубликовала фото с праздника. Ну и, конечно же, это рождение их сыновей.

"Свадьба 10.10.10. И, конечно, рождение трех сыновей", — ответила блогерша.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тем временем у жены Григория Решетника спросили, хотели бы они стать родителями дочери. Кристина честно призналась, что в планах такое есть. Супруги планируют беременность после окончания войны в Украине.

"Хотелось бы (родить дочь – прим. ред.), но тут уже как Бог даст. Еще раз попытаемся рискнуть после победы. Нашим мальчикам подходит сестренка, правда?" – честно призналась блогерша.

Решетники планируют четвертую беременность / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Кристина Решетник вместе с сыновьями отдыхала за границей. Оказалось, что ведущий тоже находился с семьей. Григорий Решетник уже прокомментировал, почему скрывал это.

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