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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Жена Решетника показала их ранее невиданные фото из молодости и как они с годами изменились

Также избранница шоумена поздравила его с важным праздником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника — блогерша Кристина — показала их ранее невиданные фото с молодости и сравнила, как они с годами изменились.

Избранница шоумена посвятила ему пост в Instagram. Дело в том, что 17 октября Григорий Решетник отмечает день рождения. Ведущему исполняется уже 43 года. Итак, жена Кристина публично поздравила его с праздником.

Блогерша опубликовала серию фотографий с мужем. Кадры были сделаны в разные года. Были фотографии и с молодости супругов, когда только начиналась их романтическая история, и в ожидании детей, и с маленькими сыновьями, и новые. Так что можно заметить, как пара с годами менялась.

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Также Кристина адресовала мужу теплые и нежные слова. Жена Григория Решетника призналась, что ее восхищает амбициозность возлюбленного. В частности, ведущий много чего добился в жизни, но непрерывно продолжает развиваться.

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Любимый, тебе 43 сегодня (17 октября — прим. ред.). Но на самом деле в душе максимум 30. Ты столько всего добился своим трудом и без помощи, ты сделал себя сам! И смотришь на мир с желанием покорить его еще больше», — отметила Кристина.

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника радуется, что у нее именно такой муж. Также она очень благодарна ему за семью, которую они создали вместе с тремя сыновьями. Блогерша пожелала возлюбленному самого главного — счастья, а она будет рядом, верить в него и всегда будет поддерживать.

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Мой сильный, амбициозный, любящий, настоящий. Ты тот, кем я ежедневно увлекаюсь все больше, кого люблю все сильнее, с кем мы создали самое ценное в жизни — трех наших сыновей — продолжение лучших твоих качеств у них! Я просто хочу, чтобы ты каждый день становился все счастливее, и буду все для этого делать! Верю, вдохновляюсь и всегда за тебя, всегда рядом! Люблю безгранично», — подытожила Кристина.

Григорий и Кристина Решетники с сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники с сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, по случаю дня рождения Григория Решетника редакция сайта ТСН.ua писала, как за 20 лет на экранах изменился ведущий. Предлагаем узнать детали его карьеры и личной жизни.

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