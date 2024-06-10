Жена Решетника показала, как их 11-летний сын попрощался с младшей школой

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – показала выпускной их сына Ивана.

Так, 11-летний Иван на днях окончил 4-й класс в одной из столичных школ. На праздник также пришли родители учеников. В частности, они организовали для школьников-выпускников праздник и заказали большой торт, задекорированный разноцветными шариками.

Выпускной сына Григория и Кристины Решетников / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина опубликовала ряд фото с Иваном и удивилась, как быстро за все это время подрос ее сын. Также не обошлось без групповой фотосессии всем классом, где счастливые подростки позируют возле торта в ожидании празднования.

Сын Григория и Кристины Решетников / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Сын Григория и Кристины Решетников / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Иван отпраздновал выпускной. Куда они так быстро растут", - написала звездная мама.

После такого важного дня юноша попозировал на улице в ярком образе, состоявшем из шорт, футболки и кепки.

Сын Григория и Кристины Решетников / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

В комментариях фаны поздравили семью смайликами в форме сердечек и огоньков.

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко с женой также делился достижениями своей дочери Мии. Пятилетняя девочка окончила детский сад и похвасталась особой наградой.

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