Жена Решетника показала, как с тремя сыновьями пряталась в укрытии и спала в авто во время тревоги

Семья ведущего не пренебрегает сигналами воздушной тревоги и каждый раз спускается в подземный паркинг.

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – показала, как с тремя сыновьями пряталась в укрытии во время воздушной тревоги.

В частности, семейство только 27 августа вернулось в Киев. Кристина думала, что ночью они смогут отдохнуть от дороги. Однако раздался сигнал воздушной тревоги. Семья шоумена не пренебрегает безопасностью, поэтому они с детьми спустились в подземный паркинг.

В Киеве ночью была воздушная тревога / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"С корабля на бал (укрытие). Киев встречает… Думали поспать после дороги…", — поделилась Кристина.

Кристина Решетник с сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

К слову, хотя воздушная тревога звучала не долго, однако дети Решетников хотели спать. Так что Кристина сделала им импровизированные кровати в авто.

Дети Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Дети больше всего боялись вот этих сирен снова, но молодцы, спокойно очень отреагировали", — отметила жена ведущего.

Дети Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кстати, Кристина также ответила на странные упреки некоторых комментаторов, что она каждый раз водит детей в укрытие. По словам супруги Решетника, так они точно будут в безопасности.

"Снова они по укрытиям детей водят", — пишут мне… Но лучше так! Берегите себя и своих детей", — добавила Кристина.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно жена Григория Решетника вместе с тремя сыновьями была за границей на отдыхе. Кристина делилась пикантными кадрами и в купальнике хвасталась стройной фигурой на берегу моря.

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