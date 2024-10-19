Жена Решетника показала, как ведущий за границей 41-летие отметил: "Гриша был поражен"

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – рассказала о необычном сюрпризе для возлюбленного.

Так, 17 октября ведущий отпраздновал свой день рождения. Важный день пара отпраздновала наедине в Чехии. Сначала Григорий прогулялся с возлюбленной улочками Праги и позавтракал вместе с ней. Однако вечером именинника ждал сюрприз. Как оказалось, его друзья-украинцы тайно организовали для него праздничный ужин и накануне прислали приглашение. В результате Решетник не мог сдержать эмоций счастья от теплой встречи с близкими.

Григорий Решетник с супругой празднует 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с супругой празднует 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Сначала был праздничный завтрак. Потом была прогулка по городу. Наши друзья присылают мне приглашение на встречу. Мы приходим, а там сюрприз. Самые родные люди в Чехии пришли поздравлять возлюбленного. Людей приходило все больше. Сказать, что Гриша был поражен — ничего не сказать. Не мог поверить в то, что происходит. Он ничего не знал и не догадывался. И главное пожелание возлюбленному от всех – маленькая принцесса", - поделилась Кристина Решетник.

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с женой и друзьями отмечает 41-летие в Чехии / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, Григорий и Кристина Решетники недавно посетили еще одно важное событие друзей в Праге. Они стали венчальными родителями и показали, как прошло таинство в иностранном храме.

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