Жена Решетника покрасила волосы и пожаловалась на неудачный результат: "Не могу смотреть на себя"

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Жена украинского ведущего Григория Решетника — блогерша Кристина — пожаловалась на неудачную окраску волос.

Избранница шоумена хотела обновить прическу перед отпуском. Она посетила салон красоты с запросом затемнить волосы. Однако парикмахер допустил ошибку. В конце концов Кристина Решетник вышла из салона с черными волосами. Блогер признается, что результат ей совсем не нравится. Она была в шоке своим видом.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Я в стрессе! Теперь я черная! Когда попросила затемнить волосы… Ну вот что вы скажете? Я впервые с таким цветом, еще и прямо перед отпуском. Я не могу смотреть на себя. Надо ваше мнение — не все ли так страшно», — призналась Кристина.

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Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Наконец, избранница Григория Решетника решила отпустить ситуацию. Она говорит, что часто получала уведомления от подписчиков, что она, мол, не меняется. Так вот, теперь у нее другой внешний вид.

«Вы говорили, что я никогда не меняюсь — вот вам новый стайл, как вам? Девушки, давайте вместе решим, оставляем ли?» — обратилась к подписчикам Кристина.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник рассказал, как коллега финансировал скандал против него. Ведущий шокировал признание о заговоре в шоу-бизнесе.

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