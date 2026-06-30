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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Жена Решетника покрасила волосы и пожаловалась на неудачный результат: "Не могу смотреть на себя"

Кристина Решетник хотела обновить цвет волос, но получила не тот результат, которого ждала.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Григорий Решетник с супругой

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника — блогерша Кристина — пожаловалась на неудачную окраску волос.

Избранница шоумена хотела обновить прическу перед отпуском. Она посетила салон красоты с запросом затемнить волосы. Однако парикмахер допустил ошибку. В конце концов Кристина Решетник вышла из салона с черными волосами. Блогер признается, что результат ей совсем не нравится. Она была в шоке своим видом.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Я в стрессе! Теперь я черная! Когда попросила затемнить волосы… Ну вот что вы скажете? Я впервые с таким цветом, еще и прямо перед отпуском. Я не могу смотреть на себя. Надо ваше мнение — не все ли так страшно», — призналась Кристина.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Наконец, избранница Григория Решетника решила отпустить ситуацию. Она говорит, что часто получала уведомления от подписчиков, что она, мол, не меняется. Так вот, теперь у нее другой внешний вид.

«Вы говорили, что я никогда не меняюсь — вот вам новый стайл, как вам? Девушки, давайте вместе решим, оставляем ли?» — обратилась к подписчикам Кристина.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник рассказал, как коллега финансировал скандал против него. Ведущий шокировал признание о заговоре в шоу-бизнесе.

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Дата публикации
Количество просмотров
269
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