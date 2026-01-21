Жена Решетника после новоселья остроумно отреагировала на отключение света в частном доме

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/kristina_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной недавно переехали в новый дом под Киевом.

Супруги вместе с тремя сыновьями уже несколько недель привыкают к жизни за городом, новым маршрутам и измененному ритму ежедневных дел. Впрочем, желанное новоселье не уберегло семью от реалий сегодняшнего дня. Как призналась Кристина в Instagram, в их новом доме более суток не было электроэнергии. По ее словам, свет включали только один раз — ночью и всего на 15 минут, поэтому семья, как и миллионы украинцев, переживает длительные блэкауты.

Несмотря на сложную ситуацию, многодетная мама не теряет чувство юмора. Кристина призналась, что отсутствие света ее не пугает так сильно, как перспектива остаться без возможности накормить мужа и трех сыновей. Свое сообщение Кристина дополнила домашним фото — без макияжа и в теплой кофте, показав реальную жизнь без прикрас.

Пост Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«29 часов нет света. Включали один раз на 15 мин ночью. Меня это не пугает так, как появление трех голодных, а точнее четырех, мужчин вечером, которых надо кормить. Дайте свет, потому что они меня съедят», — пошутила жена ведущего.

