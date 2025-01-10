Жена Решетника раскрыла, куда прилетела с детьми после проблем на границе: "Другая сторона мира"

Жена украинского ведущего Григория Решетника после проблем на польской границе рассказала об отпуске.

Так, Кристина Решетник с тремя сыновьями улетела в теплую страну. В своем фотоблоге жена звезды отметила, что они сейчас отдыхают в Доминиканской Республике. Блогерша отметила, что выбрали эту страну не просто так, а из-за отсутствия россиян. По словам Кристины, все местные выражают поддержку Украине, а на территории гостиницы даже установлен сине-желтый флаг.

"Дети заслужили это. Привет с другой стороны мира. Главная причина, почему мы здесь — сказали, что россиян здесь практически нет. Сразу возле гостиницы флаг Украины. В самом центре все говорят, что они очень поддерживают украинцев", — поделилась блогерша.

Жена Григория Решетника с их сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника с их сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Также многодетная мама рассказала, что ее беспокоит джетлаг. Все потому, что у Доминиканы большая разница во времени с Киевом. Тем не менее, семья уже успела сходить на пляж и позагорать.

"Джетлаг жесткий. Просыпаюсь с рабочими отеля в 5 утра. Природа здесь невероятная. Наблюдать за людьми здесь одно наслаждение. Как же они наслаждаются жизнью – просто включили себе колонку на пляже, стали и танцуют", — поделилась впечатлениями жена Решетника.

Жена Григория Решетника с их сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника с их сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Григория Решетника с их сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Кристина Решетник рассказывала, почему ее развернули на польской границе перед вылетом в отпуск.

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