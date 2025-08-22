Жена Решетника рассекретила место, где будет учиться их сын

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Жена украинского телеведущего Григория Решетника, Кристина, рассекретила школу, где планирует учиться их сын Дмитрий.

Мальчик давно увлекается футболом и уже сделал серьезный шаг в развитии своей мечты. Сын ведущего удачно прошел отбор и стал учеником детской школы «Динамо Киев». Дмитрий хорошо проявлял себя на подготовительных тренировках и товарищеских матчах, чем и получил желанное место.

«Наконец-то можем рассказать — наш Дмитрий успешно прошел отбор и стал игроком детской школы «Динамо Киев»! Перед этим мы посещали футбольный лагерь «Реала», где Дима хорошо проявил себя как на тренировках, так и в товарищеских матчах. И вот теперь мы начали новый этап», — написала Кристина в Instagram.

Реклама

Дмитрий Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дмитрий Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Она также поблагодарила первого тренера сына Андрея Литвина за поддержку и правильное направление. Знаменитость отметила, что для них важно найти наставника, который заложит базу и поможет раскрыться.

По словам Кристины, в лагере мадридского «Реала» Дмитрий тренировался и отдыхал вместе с детьми из Канады, Кореи, США, Испании и Великобритании. Дети общались на английском и испанском, посещали экскурсию на стадион «Сантьяго Бернабеу», участвовали в квестах и играх, а также ежедневно плавали в бассейне.

Напомним, недавно Григорий Решетник вместе с женой осуществили мечту Дмитрия. Супруги поделились фотографиями из поездки за границу.