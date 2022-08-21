Жена Решетника рассказала о серьезной травме младшего сына и показала окровавленную кофту

Младший сын Григория Решетника больно травмировался.

Об этом рассказала супруга шоумена. В общем, Кристина поделилась, что травму Александр получил во время прогулки. А все потому, что старшие братья – Иван и Дмитрий – решили поиграть с младшим и поднять его на руки. Впрочем, мальчики не удержали Сашу и уронили мальчика.

Жена Григория Решетника с сыном / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина рассказала, что весь вечер занималась травмами сына. Вероятнее всего, им даже пришлось обратиться к врачу, ведь жена Решетника показала фотографию своей кофты, где видны следы крови. Потому травма, скорее всего, оказалась серьезной.

Жена Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Вчера я бой Усика не смотрела. Дети – такие дети! Словом, гуляли, все норм. Но братья решили поиграть с меньшим, на руки поднять и не удержали. И это реально секунда – даже не успела подбежать", — поделилась Кристина.

Напомним, ведущий Даниэль Салем получил ранение на передовой. Знаменитость поделился, что он травмировал спину.

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