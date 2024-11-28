Жена Решетника растрогала, как они в укрытии поздравляли сына с 4-летием: "Реалии жизни в Украине"

Самый младший сын супругов встретил свой день рождения во время обстрела.

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – показала, как они поздравляли сына в укрытии с 4-летием.

28 ноября Александр отмечает день рождения. Мальчику исполняется четыре года. Праздник сын супругов встретил в укрытии, ведь ночью страна-агрессор Россия в очередной раз обстреливала Украину вражескими снарядами.

В своем Instagram Кристина Решетник показала, как они поздравляли Александра с днем рождения. В частности, старшие братья поддерживали мальчика объятиями.

Сыновья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Первые поздравления от братьев были в укрытии. Реалии жизни в Украине – день рождения самый младший Решетник встретил в укрытии", — написала блогерша.

Сыновья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однако Решетники не дали стране-агрессору испортить праздник их сыну. Утром Александра ждал сюрприз. Родители украсили дом разными воздушными шариками. Кроме того, семейство подготовило для сына разнообразные подарки, среди которых игрушечные авто, пистолет, конструктор и прочее.

Григорий Решетник поздравлял сына с днем рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Что бы наш горе-сосед не вытворял ночью, утром началась настоящая магия. Подарки на месте, ждем именинника", — отметила блогерша.

Григорий Решетник поздравлял сына с днем рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, сейчас Григорий Решетник вместе с семьей живет в квартире в Киеве. Однако супруги решились воплотить одно из своих желаний в жизнь. В частности, шоумен начал строить двухэтажный дом.

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