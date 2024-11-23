Жена Решетника ратсрогала, как трое сыновей почтили память жертв Голодомора

Ежегодно в конце ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора.

Так, о советском геноциде украинского народа сегодня, 23 ноября, вспомнила и семья ведущего Григория Решетника. В фотоблоге его жена Кристина опубликовала кадры с тремя сыновьями, которые рассказали об этой скорбной дате.

"Мы чтим память тех людей, которые умерли во время Голодомора, когда россияне забирали у них еду. Надо зажечь свечу", — растрогали два старших мальчика.

Семья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Так, жена ведущего еще с детства обьясняет будущему поколению о важносте хранить память о такой ужасной трагедии. К тому же семья Решетника присоединилась к акции и в обед зажгла свечу на подоконнике в память обо всех погибших от голода.

"Наши дети хорошо знают, какой это день и что нужно делать. Никогда снова", – написала Кристина.

Семья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно наступило ровно 1000 дней с момента полномасштабной войны России против Украины. Украинские знаменитости в памятный день поделились переживаниями за свой народ во время ежедневного террора и поддержали сограждан.

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