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Жена Решетника ратсрогала, как трое сыновей почтили память жертв Голодомора

Жена Решетника ратсрогала, как трое сыновей почтили память жертв Голодомора

Жена Решетника ратсрогала, как трое сыновей почтили память жертв Голодомора

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Семья шоумена зажгла свечу дома.

Ежегодно в конце ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора.

Так, о советском геноциде украинского народа сегодня, 23 ноября, вспомнила и семья ведущего Григория Решетника. В фотоблоге его жена Кристина опубликовала кадры с тремя сыновьями, которые рассказали об этой скорбной дате.

"Мы чтим память тех людей, которые умерли во время Голодомора, когда россияне забирали у них еду. Надо зажечь свечу", — растрогали два старших мальчика.

Семья Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik
Семья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Так, жена ведущего еще с детства обьясняет будущему поколению о важносте хранить память о такой ужасной трагедии. К тому же семья Решетника присоединилась к акции и в обед зажгла свечу на подоконнике в память обо всех погибших от голода.

"Наши дети хорошо знают, какой это день и что нужно делать. Никогда снова", – написала Кристина.

Семья Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik
Семья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно наступило ровно 1000 дней с момента полномасштабной войны России против Украины. Украинские знаменитости в памятный день поделились переживаниями за свой народ во время ежедневного террора и поддержали сограждан.

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