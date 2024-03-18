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Жена Решетника резко ответила на упреки, что она "лжет" об их идеальной семье

Жена Решетника резко ответила на упреки, что она "лжет" об их идеальной семье

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина возмутилась из-за комментариев об их семье от некоторых пользователей Сети.

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – резко ответила на упреки, что она неискренняя и вместе с мужем "лжет" об их идеальной семье.

В своем Instagram блогерша показала комментарии, которые ей пишут недовольные пользователи. В основном они обвиняют Решетников в неискренности, ведь, мол, таких идеальных семей не существует. Впрочем, Кристина не стала терпеть хейт. Она отметила, что у них с мужем, как и у всех, бывают неурядицы, впрочем, они работают над отношениями, ведь стремятся быть счастливыми друг с другом.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik
Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Они такие идеальные, даже тошно, хотят быть идеальными, но это невозможно", — такие комментарии прилетают. Почему вы думаете, что не бывает идеальных отношений и людей? Для каждого из нас этот показатель индивидуален. Для кого-то норма разводиться пять раз и оставлять пятерых детей, а для кого-то никогда не жениться. У каждого свои проблемы в отношениях, ссоры и примирения, у всех ситуации похожие. Но результат разный, потому что степень ответственности бывает разная. И только мы сами выбираем – быть друг с другом счастливыми или нет", — отметила Кристина.

Жена Решетника также подчеркнула, что стремится быть идеальной только для себя и постоянно над этим работает. Блогерша пожелала комментаторам следить за собой и не лезть в чужую семью.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik
Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Я не хочу быть идеальной для кого-то, я стараюсь быть идеальной для себя! Не изменять себе, своим ценностям и приоритетам в жизни, быть вдохновенной и счастливой женой и мамой! Я это хочу и над этим работаю! Именно это я вижу в других, потому что в других людях мы видим свое отражение", — добавила Кристина.

Напомним, недавно Григорий Решетник рассказал, сколько средств в месяц тратит на семью и почему до сих пор у него нет собственного жилья.

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