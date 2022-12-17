Жена Решетника с сыновьями показала, как дома украсила елку

В этом году семья ведущего Григория Решетника уже поставила дома праздничную елку. Жена шоумена – Кристина – показала, как они украсили новогоднее деревце.

Семья Решетника нарядила елку на на прошлых выходных. Новогоднее дерево они украсили в красных цветах. Как поделилась Кристина, это подняло их трем сыновьям новогоднее настроение, и от елки они не отходят ни на миг.

"На выходных мы нарядили елку и наконец-то сделали возле нее фото. Ребята были в прекрасном настроении, от нашей красавицы не отходят ни на миг. Сашуня научился говорить слово "лялинка". Как же дети хотят праздники, и никому не удастся его у нас забрать ", – отметила Кристина.

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Супруга Решетника также добавила, что опубликовала новогодние кадры в фотоблоге, чтобы поделиться праздничным настроением с подписчиками.

"Заряд положительного настроения – делимся с вами! На здоровье", – добавила Кристина.

Напомним, недавно экс-жена Виталия Кличко также показала, как украшала елку. Компанию Натальи Егоровой составили их с мэром Киева взрослые сыновья.

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