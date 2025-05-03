Жена Решетника уехала из Украины без мужа и детей и назвала причину

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Жена украинского ведущего Григория Решетника уехала из Украины и поделилась подробностями своего путешествия.

Так, в фотоблоге Кристина Решетник рассказала, что уехала из Украины без мужа и их троих сыновей. Целью поездки стала встреча с подругами в Италии. По словам блогерши, они не виделись уже около трех лет. И воссоединившись, они запланировали отпраздновать день рождения ее кумы во Флоренции.

Жена Решетника поделилась, что дорога с пересадками была для нее изнурительной. Впрочем, она не скрывает, что очень счастлива от столь редких встреч.

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Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник с подругами / © instagram.com/kristina_reshetnik

"Дорога очень долгая и сложная. Я раскрою секрет – еду к своим подругам, которых не видела с начала полномасштабного вторжения. Я так счастлива, что мы слетаемся со всех уголков Европы, чтобы увидеться и отпраздновать день рождения моей кумы", — отметила Кристина.

Тем временем ведущий остался дома с тремя детьми. Григорий в шутку называет ситуацию "дом на папу" и каждый день делится родительскими буднями. В свою очередь Кристина также сняла забавное видео с подписью: "Снова она куда-то уехала, а дети с кем?".

Кристина Решетник в Италии / © instagram.com/kristina_reshetnik

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