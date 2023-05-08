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Жена Решетника в купальнике похвасталась стройной фигурой: "Мама троих сыновей"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1586
Время на прочтение
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Жена Решетника в купальнике похвасталась стройной фигурой: "Мама троих сыновей"

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина вместе с детьми поплавала в бассейне.

Жена телеведущего Григория РешетникаКристина – похвасталась стройной фигурой.

В Instagram-stories блогерша рассказала, что вместе с детьми сходила в бассейн. В частности, перед тем, как пойти поплавать, Кристина показалась в купальнике. Жена Решетника похвасталась, что после трех родов у нее очень стройная фигура.

"Мама троих сыновей пошла плавать с сыновьями", — отметила Кристина.

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik
Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Решетника также поделилась, что когда они идут с сыновьями плавать в бассейне, то задерживаются там надолго, ведь дети обожают это занятие.

"Когда я с ними плаваю в бассейне, они могут находиться там часа четыре минимум", – поделилась Кристина.

Сыновья Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik
Сыновья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, ранее защитница Евгения Эмеральд показала, как изменилась ее фигура после вторых родов. Знаменитость рассекретила свой вес и призналась, сколько килограмм уже сбросила.

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Дата публикации
Просмотры
1586
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