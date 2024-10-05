Жена Решетника высказалась об отношениях со свекровью и как избегает с ней недоразумений

Блогерша поделилась важным советом.
Жена ведущего Григория Решетника рассказала о своих отношениях со свекровью.
Так, блогерша Кристина Решетник призналась, что очень уважает маму мужа и никогда не пыталась конкурировать с ней за внимание возлюбленного. К тому же призналась, что ее свекровь не вмешивается в их брак с Григорием и не дает лишних советов. Опираясь на собственный опыт, жена ведущего дала совет быть мудрее и не вступать в конфликты между собой, идти на компромиссы.
"Не конкурировать однозначно! Потому что мама – это святое! И она всегда будет занимать особое место в жизни вашего мужа! Лучше включите мудрость и стерпите в какие-то моменты. Жизнь выведет и покажет. Кто прав, а кто нет. Но я все-таки счастливица в этом плане, потому что мама Оля (мама Гриши) никогда не лезла в наши отношения, не давала советов или наставлений. Необычайно мудрая женщина, у которой я учусь. Чтобы со своими сыновьями вести себя так же!", - написала Кристина.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк поделился атмосферными фото с родителями и рассказал об их общем отдыхе в его родном городе.
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