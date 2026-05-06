Жена Ричарда Гира на редких фото показала, какой была их свадьба 8 лет назад

Ричард Гир с женой / © instagram.com/alejandragere

Реклама

Голливудский актер Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва отпраздновали годовщину брака.

Пара ровно восемь лет назад поженилась. Поэтому, жена артистка публично поздравила его с особенной датой в их семейной жизни. Алехандра опубликовала редкие совместные фото, на которых показала, какой была свадьба.

Кроме того, жена Ричарда Гира адресовала ему нежные слова. Она отметила, что их свадьба - это самый магический день в ее жизни, полный любви, радости, теплых эмоций и чувств. Сильва говорит, что их история любви становится только крепче, и это именно то, о чем она мечтала. Возлюбленная артиста трогательно добавила, что если бы имела возможность выбирать снова, то ни за что бы не изменила своего решения.

Реклама

Ричард Гир с женой / © instagram.com/alejandragere

"Восемь лет назад в этот день мы собрались с нашими семьями и самыми дорогими людьми, чтобы отпраздновать начало нашей совместной жизни. Это был один из самых магических дней в нашей жизни - день, полный любви, радости, эмоций и ощущения, что начинается что-то по-настоящему особенное. Много лет спустя наша история любви продолжается, с еще большей глубиной, еще большим количеством воспоминаний, больше детей, больше смеха, больше жизни и с тем самым счастливым финалом, о котором я мечтала в тот день. С годовщиной, любимый. Я бы выбрала тебя снова - в каждой жизни", - обратилась к актеру жена.

Ричард Гир в комментариях отреагировал на поздравления. Он тоже адресовал возлюбленной нежные слова: "С годовщиной, моя любовь".

Ричард Гир с женой / © instagram.com/alejandragere

Отметим, Ричард Гир и Алехандра Сильва состоят в браке с 2018 года. Супруги воспитывают двух общих сыновей.

Напомним, украинская актриса Ольга Сумская тоже празднует годовщину брака с мужем. Артистка уже поздравила возлюбленного с их "жемчужной" свадьбой.

Реклама

Новости партнеров