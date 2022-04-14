Жена Романа Сасанчина объявила о разрыве с певцом: "Мы больше не семья"

Жена Романа Сасанчина объявила о разрыве с певцом: "Мы больше не семья"

Исполнитель пока не прокомментировал эту новость.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – объявила о разрыве с певцом.

В своих Instagram-stories блогерша, которая сейчас находится в Польше с их крошечной дочерью, сообщила, что супруги больше не вместе.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю со временем переболит", – написала Иванна.

instagram.com/annavi_i

Больше она не сообщила никаких подробностей. Не прокомментировал это заявление и сам Роман. Впрочем, супруги отписались друг от друга в фотоблоге.

Напомним, Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе. В мае 2021-го певец сделал предложение любимой, а 2 декабря влюбленные поженились. 30 декабря у пары родилась дочь, которую назвали Элизабет.

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