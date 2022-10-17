Жена Романа Сасанчина показала нежные объятия с певцом на осенних фото

Жена победителя проекта "Голос. Дети" Романа Сасанчина Иванна показала в соцсетях милые кадры с мужем.

Супруги устроили небольшую осеннюю фотосессию во время прогулки с маленькой дочкой. На фото, которыми Иванна поделилась на своей странице в Instagram, пара играла друг с другом и нежно обнималась.

Роман Сасанчин с супругой / Фото: instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин с супругой / Фото: instagram.com/annavi_i

"Просто мы, такие, как есть! Спасибо Богу за мою семью", — подписала фотографии с мужем блогерша.

Роман Сасанчин с супругой / Фото: instagram.com/annavi_i

На днях трогательными фото с 9-месячной дочкой Элизабет поделился и сам Сасанчин, который не часто постит публикации в соцсетях.

В отличие от мужа Иванна активно ведет свой бог и рассказывает все детали о жизни супругов. Так, недавно блогерша рассказала, кем работала до того, как познакомиться с Романом.

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