Жена Романа Сасанчина после новости о разрыве с певцом отважилась на решительный шаг

Блогерша удалила свою страницу в фтоблоге.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна отважилась на решительный шаг как для блогера.

После того как девушка рассказала о том, что они с Сасанчиным разошлись, на нее посыпалась куча хейта. Когда Иванна сообщила, что надеется, что у них с Романом все же еще все наладится, вероятно, количество гневных сообщений увеличилось:

"Я надеюсь только на лучшее. Я знаю, что мы оба хорошо виноваты в том, что сейчас произошло. У нас реально очень сложный период. Я надеюсь, мы его перерастем, со всем справимся и для себя я решила, что буду искать психолога, ходить к нему. Копаться внутри, что я делаю не так. Надеюсь, Рома это тоже сделает", — сообщила в сторис своего фотоблога Иванна.

Впрочем, позже в своем Instagram девушка вновь обратилась к подписчикам и сообщила, что "ни на чем пиариться не хотела и не хочет", а как доказательство своих слов Иванна решилась удалить свою страницу в Instagram.

instagram.com/annavi_i

Отметим, что несколько дней назад супруга Романа Сасанчина объявила о разрыве с певцом и заявила, что они "больше не семья". Больше она не сообщила никаких подробностей. Не прокомментировал это заявление и сам Роман. Впрочем, супруги отписались друг от друга в фотоблоге.

instagram.com/annavi_i

Но потом Иванна отметила, что они с Романом не развелись, а переживают серьезный конфликт.

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