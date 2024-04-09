Жена Романа Сасанчина потеряла ребенка: "Падаешь в пропасть"

У жены певца Романа Сасанчина – Иванны – произошло замирание беременности.

Блогерша поделилась печальным известием у себя в фотоблоге. По словам Иванны, все началось с резкой боли в животе, а затем врач шокировал, что ее беременность, о которой она узнала накануне, неожиданно замерла.

"Все произошло супер быстро, непонятно... В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, планов... Ты видишь перед собой целую новую жизнь, о многом начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. Ты с такого счастливого периода быстро падаешь в бездну грусти, страха, разочарования... Но я уже все прожила и понимаю, что нужно жить дальше. У меня есть Лизочка (дочь – прим. ред.). Верю, что все будет хорошо", - поделилась блогерша.

Иванна Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Жена артиста рассказала о своем подавленном состоянии и призналась, что теперь с помощью гормонов она будет преодолевать последствия:

"Две недели я жила в боли. Главное, что врач сказала, что не будем делать ни выскабливания, ни ничего вакуумом, а просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не нужно будет вмешиваться туда хирургически. У меня болело все. Живот болел ужасно, обезболивающие не помогали, меня тошнило. Вроде бы стало немного легче", - добавила Иванна.

Иванна Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно Иванна Сасанчина жаловалась на ухудшение самочувствия и рассказывала о подозрении на кисту.

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