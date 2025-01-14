Жена Романа Сасанчина пожаловалась, что их трехлетняя дочь серьезно заболела в Польше

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина пожаловалась, что их трехлетняя дочь серьезно заболела.

Блогерша Иванна вместе с маленькой Элизабет находится в Польше. За границу из Киева избранница музыканта выехала в декабре на период зимы. Однако по приезду в Польшу дочь супругов заболела. Поначалу симптомы болезни ослабли. Однако недавно в Instagram-stories Иванна пожаловалась, что Элиза снова чувствует себя плохо. У девочки поднялась высокая температура и усилился кашель.

Жена Романа Сасанчина призналась, что у нее уже просто сдают нервы. К слову, поначалу Элизабет заболела, а впоследствии и сама Иванна. А сейчас болезнь у трехлетней дочери усилилась.

Пост жены Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"Элиза снова температурит, а кашель так и не прошел, а стал сильнее. У меня скоро нервы сдадут", — поделилась Иванна.

Напомним, ранее актриса Дарья Петрожицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что год выдался сложным, и ее организм дал сбой.

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