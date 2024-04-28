Жена Романа Сасанчина пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Тяжелая ночь была"

Иванна рассказала, что с ней случилось и как она себя чувствует.

Жена украинского певца Романа Сасанчина – Иванна – рассказала о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram блогерша пожаловалась, что заболела. Иванна Сасанчин также рассказала о симптомах болезни. В частности, избранницу исполнителя мучает высокая температура, насморк и боль в горле.

"Я заболела. Температура 39, хотя с утра еще было плюс-минус ок. Горло перчит, нос течет и глаза текут", — поделилась Иванна Сасанчин.

Пост жены Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

На следующий день, а именно 28 апреля, жена певца вышла на связь. Она рассказала, что пока что ей не стало лучше. Более того, ночью симптомы болезни обострились. Сейчас Иванна надеется, чтобы их маленькая дочь Элизабет не подхватила вирус и не заболела следом за ней.

"Тяжелая ночь была. Главное, чтобы Элиза не заболела", — отметила блогерша.

Жена Романа Сасанчина с их дочерью / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно жена Романа Сасанчина рассказала трагедии, которая случилась в их семье. Иванна шокировала, что потеряла ребенка. Избранница исполнителя признался, что снова забеременел, но, к сожалению, плод замер.

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