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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1098
Время на прочтение
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Жена Романа Сасанчина пожаловалась на проблемы со здоровьем у их 3-летней дочери: "Это ужасно"

Иванна Сасанчин рассказала, что именно беспокоит их дочь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Роман Сасанчин с женой и дочерью

Роман Сасанчин с женой и дочерью / © instagram.com/annavi_i

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о проблемах со здоровьем у их 3-летней дочери.

Личным Иванна Сасанчин поделилась в Instagram-stories. В частности, у 3-летней Элизы повышенный уровень ацетона в организме, из-за чего девочка чувствует себя плохо. Поэтому, избранница исполнителя сводила дочь к педиатру. Девочке назначили пить много жидкости, а также различные лекарства. Если состояние Элизы не улучшится, ее придется госпитализировать.

"Были у врача. Сказали единственное, что отпаивать Элизу, давать электролиты, много жидкости, сбивать температуру и через три дня на повторный осмотр. Если к вечеру состояние ухудшится, то только госпитализация. Надеюсь, что состояние улучшится", - поделилась Иванна.

Жена Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Жена Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Кроме того, у девочки обнаружили энтеровирусную инфекцию. Иванна Сасанчин отмечает, что это ужасно, у Элизы еще и повышенный уровень ацетона, а также обезвоживание. Жена певца надеется, что вскоре дочь наберется иммунитета и будет болеть значительно меньше.

"У Элизы энтеровирусная инфекция. У нее какая-то сыпь, плюс к этому ацетон, обезвоживание. Это ужасно. И это две недели она не была в садике, пошла на один день и на тебе. Когда уже закончится эта адаптация, и когда она уже наберется того иммунитета...", - отметила Иванна.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева жаловалась на проблемы со здоровьем. Более того, артистка даже попала в больницу, где ей ставили капельницы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1098
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