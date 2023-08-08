Жена Романа Сасанчина пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Уже не выдерживаю"

Жена победителя "Голоса. Діьи" и "Голосу країни-10" Романа Сасанчина — Иванна — рассказала о проблемах со здоровьем.

25-летняя девушка вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и рассказала о плохом самочувствии. Как рассказала Иванна, с самого утра ее начали беспокоить головные боли и повышенное давление. С такими проблемами, как говорит женщина, она сталкивается с 15 лет.

"Мое самочувствие желает лучшего. Это какие-то мигрени или что-то такое, или Меркурий не так вернулся. Тем не менее, очень сильно болит у меня голова. Не помогают никакие обезболивающие. Надо, наверное, купить что-то от мигрени. Боже, 25 лет, а уже столько болячек, с головой и с давлением. Хотя с давлением я страдаю с 15 лет", - поделилась со своей аудиторией Иванна.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

На вечер состояние девушки стало еще хуже, Иванна даже думала вызвать скорую помощь, ведь боль не проходила.

"Уже не выдерживаю! Наверное, буду вызывать скорую, потому что не могу уже терпеть", — поделилась девушка.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Однако некоторое время Иванна решила подождать до вызова "скорой" и сходила в аптеку, чтобы измерить давление и купить необходимое лекарство. Как рассказала девушка, показатели оказались завышенными, но находились в пределах допустимой нормы, так что фармацевт не стала давать ей гипертонические препараты.

"Сходили в аптеку, измерили давление. У меня что-то там 130 с копейками. Но мне ничего не захотели продавать от давления, потому что сказали, что оно в пределах нормы. А у меня он вообще не в пределах нормы", — рассказала Иванна.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Ранее жена Романа Сасанчина показала их подросшую дочь во время прогулки по Киеву.

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