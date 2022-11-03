Жена Романа Сасанчина призналась, что читала его личные сообщения: "Многие смс от девушек"

На один день пара обменялась страницами в Сети.

Жена победителя "Голосу країни-10" Романа Сасанчина рассказала, что читала личные сообщения мужчины от других девушек.

На один день супруги решили устроить челлендж и поменяться страницами в социальных сетях. Да, Иванна получила доступ ко всем перепискам Романа.

Девушка призналась в сторис, что решила не упускать случая и почитать, пишут ли ее любимой поклоннице.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Как вы знаете, сегодня мы поменялись страницами. Что же я сделала в первую очередь? А я нашла все смс-ки. Думаю, что же там у него происходит. И знаете, что я увидела? Много смс от девушек, которые признаются в любви. Или говорят о том, что если есть жена и ребенок, то это не повод того, что ты не сдвинешься", — удивила подробностями Иванна.

Впрочем, похоже, жену певца не сильно беспокоят такие сообщения от поклонницы и вполне доверяет своему мужу.

Читайте также: