Жена Романа Сасанчина призналась, как хотела уйти от него: "Расходились на месяц"

Избранница музыканта рассказал о непростых периодах в их семейной жизни.

Жена певца Романа Сасанчина – Иванна – откровенно призналась, как и почему хотела уйти от мужа.

Блогерша рассказала, что в их семейной жизни были непростые периоды. Бывало такое, что она хотела развестись с мужем. По словам Иванны, это случалось, когда во время недоразумений эмоции брали вверх над здравым смыслом.

"Хотели развестись? Было! Когда эмоции брали верх над здравым смыслом", — откровенно призналась Иванна.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Также блогерша рассказала, что в их отношениях бывало и такое, что они расходились. Впрочем, пара была не вместе только месяц, после чего поняла, что хочет и дальше строить совместную жизнь.

"Расходились на месяц, но поняли, что вместе лучше", — поделилась блогерша.

Роман Сасанчин с супругой / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Жена Романа Сасанчина говорит, что в их браке бывают недоразумения. Впрочем, они пытаются их решить, понять друг друга и дальше строить совместное счастливое будущее.

Напомним, недавно танцор Макс Леонов признался, что после 11 лет отношений разошелся с женой. Хореограф поделился, почему между ними произошел разрыв и как они поняли, что им лучше быть не вместе.

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