Жена Романа Сасанчина рассказала о неутешительном результате обследования дочери: "Слышно шум в сердце"

Жена певца Романа Сасанчина — Иванна — рассказала о результатах обследования их маленькой дочери Элизы.

В Instagram-stories избранница музыканта рассказала, что сводила девочку на плановый осмотр к врачам. Педиатр при прослушивании услышал шумы в сердце. Иванну очень возмущает, почему другие врачи ей раньше об этом не рассказывали.

"Мы были на осмотре у врача. Нам сказали, что у Элизы слышно шум в сердце. УЗИ нужно обязательно сделать. Теперь не понимаю, почему все остальные врачи этого нам не говорили", — возмутилась Иванна.

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Супруга Сасанчина поделилась, что завтра, 1 декабря, они тоже будут идти в больницу. Маленькую Элизу ждет УЗИ сердца и органов брюшной полости. Кроме того, нужно сдать определенные анализы.

"Завтра (1 декабря – прим. ред.) еще УЗИ сердца и органов брюшной полости должны пройти и некоторые анализы сдать", — поделилась Иванна.

Напомним, недавно жена Романа Сасанчина заставила своих подписчиков очень волноваться. Она показалась со слезами на глазах и рассказала о проблемах в браке с певцом.

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