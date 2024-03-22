Жена Романа Сасанчина рассказала об ухудшении состояния здоровья: "Подозрение, что киста"

Избранница певца призналася, что именно ее беспокоит.
Жена певца Романа Сасанчина – Иванна – рассказала об ухудшении самочувствия.
Так, в своем фотоблоге Иванна сообщила подписчикам, что она обеспокоена состоянием здоровья. В частности, пожаловалась на состояние женской половой системы. Впрочем, блогерша не стала откладывать это и обратилась за консультацией к специалисту, сделавшему ей УЗИ. По словам жены певца, у нее снова могла возникнуть киста, как когда-то после рождения дочери.
"Иду на УЗИ. Задержка уже месяц. У меня подозрение, что снова киста", – отметила Иванна.
После обследования блогерша пока не делилась никакими подробностями. Иванна рассказала, что ее беспокоит еще одна проблема – острая боль в ногах. Она объясняет, что ей достаточно тяжело лежать или сидеть.
"У меня последние несколько дней страшно ломает, крутит колени и ноги. Я не понимаю, что это такое. И очень больно. Спать невозможно, ходить, сидеть хуже всего. Не знаю, что это такое", – добавила блогерша.
Напомним, недавно жена Романа Сасанчина Иванна рассказала об их кризисах и мнениях о разводе. Блогерша объяснила, что именно мешало их отношениям и преодолели ли они это.
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