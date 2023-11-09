Жена Романа Сасанчина со слезами на глазах рассказала о проблемах в их браке

Жена певца Романа Сасанчина – Иванна – откровенно рассказала о проблемах в их браке.

Личным блогерша поделилась в Instagram-stories. Девушка призналась, что ей не нравится отношение певца к ней. В частности, Иванна возмущается, что сама должна заниматься всеми делами, хотя устала и хочет отдохнуть. Блогерша поделилась, что уже на грани до того, чтобы все бросить. Эта тема болезненная для Иванны, ведь когда она делилась своими переживаниями, то на ее глазах выступили слезы.

"Меня так за*бало слышать "дай-подай". Чувствую себя прислугой. Я уж действительно очень близка к тому, чтобы сдаться и выбрать более простой путь", — откровенно призналась блогерша.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Однако, похоже, не все пользователи оценили такие откровенные признания Иванны и стали упрекать ее в том, что она жалуется. Блогерша ответила хейтерам и отметила, что не может держать все в себе и хочет поделиться.

"Никто не говорил, что семейная жизнь – это только мед. Бывают и очень горькие моменты! Хочешь-не-хочешь, должен с этим справляться. Я не хочу молчать и держать в себе то, что мне болит. Такая уж я! Или принимайте, или отписывайтесь! Я человек и имею право на своей странице делать и говорить о том, что хочу", — резко отметила блогерша.

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Напомним, недавно блогерша Маша Полякова поделилась подробностями личной жизни. Девушка призналась, что разошлась с бойфрендом, и назвала причину.

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