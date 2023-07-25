Жена Романа Сасанчина восхитила семейными кадрами с мужем и дочерью

Жена победителя "Голосу. Діти" и "Голосу країни-10" Романа Сасанчина Иванна поделилась кадрами вместе с мужем и дочерью Элизабет.

На своей странице в Instagram блоггер опубликовала счастливые семейные фотографии и показала, как они проводят время вместе. Да, Роман с женой и дочерью прогулялись возле Экспоцентра в Киеве.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

В подписи к семейным фото Иванна рассказала об их истории любви с Романом. По словам девушки, долгое время она не верила в любовь с первого взгляда, а пока не встретила своего будущего мужа.

"Честно говоря до встречи с Романом я в это не верила! Но уже четвертый год убеждаюсь в том, что "любовь с первого взгляда" есть. А еще от любви рождается настоящая семья", — поделилась блогерша.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Напомним, что в декабре 2021 года 19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя избранница поженились. А уже через несколько недель у пары родилась дочь. В январе 2023 года через год после регистрации брака супруги обвенчались.

Читайте также: