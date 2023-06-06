Жена Романа Сасанчина залюбовала фотографиями подросшей дочери от певца

Победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин сейчас большую часть своего времени посвящает отцовству.

Однако чаще фотографиями с дочерью Элизабет в своих соцсетях делит жена исполнителя Иванна. Так, в Instagram любимая Романа показала, как подросла их дочь.

Иванна поделилась забавными кадрами с дочерью из кафе, где девочка попробовала мороженое и показала маме веселые гримасы на камеру.

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

"Порция милости с утра", — подписала фото с девочкой молодая мамочка.

Подписчики семьи были в восторге от таких милых фотографий с маленькой Элизабет и засыпали девочку комплиментами: "Какая красивая", "Сладенькая девочка", "Красавица маленькая", "Какая красивая девочка".

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна впервые стали родителями в декабре 2021 года. Возлюбленная певца родила ему дочь накануне нового года, а именно 30 декабря.

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