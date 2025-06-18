Жена Романа Сасанчина заявила о смене профессии и столкнулась с трудностями: "Я хочу плакать"

Иванна Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

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Жена украинского певца, победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала о своей новой профессии.

Так, блогерша Иванна Сасанчин призналась, что мечтает стать мастером маникюра и уже сделала первые шаги в этом направлении и взяла себе клиентку. Однако первый опыт работы оказался очень волнующим и едва не привел к слезам. Несмотря на то, что она давно практикуется на себе и ей нравится процесс, работа с клиентом оказалась для нее значительно сложнее, чем была на первый взгляд.

"Я решила освоить новую профессию — это маникюр. Себе я всегда делаю и мне все нравится. Сегодня я делала пробный маникюр девушке и меня просто трясет. Я хочу плакать. Потому что такую х*рн* сделала. Я в жизни не могла подумать, что могу так некрасиво сделать. Не знаю, как успокоиться. Никогда в жизни не думала, что это так трудно делать кому-то и я могу расстроиться из-за маникюра", — поделилась блогерша.

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Иванна Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Тем не менее, жена певца не намерена отказываться от задуманного. Она убеждена, что все трудности —лишь часть пути, и она непременно научится делать все на высоком уровне.

"Ничего, все мы учимся на своих ошибках. Я уверена, что я научусь хорошо и освою, потому что у меня начало гореть желание к делу", — добавила Иванна.

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