Жена Романа Сасанчина заявила о выезде с 2-летней дочерью за границу и назвала причину

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила, что они с 2-летней дочерью, которой уже скоро исполнится три годика, уедут за границу.

Такое решение Иванна приняла для благополучия маленькой Элизы. Как говорит блогерша, в Киеве в период зимы будет сложно оставаться. В частности, из-за постоянных тревог и взрывов приходится ночью не спать и спускаться в укрытие. Зимой там холодно, поэтому для дочери супругов есть риск заболеть. Кроме того, сейчас в стране действуют отключения света, что придает новый дискомфорт. Поэтому Иванна решила на период зимы уехать за границу.

"Решила выехать за границу на период зимы. В последний раз, когда мы спускались в паркинг во время тревоги, мы Элизу очень рано разбудили. Она весь день была раздражена и не выспалась, а теперь всякий раз, когда взрывы или тревога, она реагирует на это плохо. Я такого для нее не хочу. На период зимы выедем. Как раз свет выключают, холодно бывает очень. Когда тревога, мы спускаемся в паркинг, а там очень холодно и сыро. Я не хочу ее здоровьем рисковать", – поделилась жена Сасанчина.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Избранница певца вместе с дочерью отправится в Польшу. Там Элиза пойдет в садик. Между тем, Иванна планирует найти работу и зарабатывать средства на проживание. После возвращения в Киев жена Романа Сасанчина хочет вернуться на свое рабочее место. В настоящее время она работает поваром в одном из ресторанов и отвечает за холодные блюда.

"На зиму уедем. Там как раз есть место в садике, Элиза пойдет в садик, а я найду какую-то работу. Когда вернемся, я вернусь на свою работу, если будет место. А если мест не будет, то буду искать что-то другое", — поделилась избранница артиста.

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая призналась, что уехала с мужем жить в Барселону. Артистка раскрыла, как ее возлюбленному удалось пересечь границу.

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