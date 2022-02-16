Жена Руслана Ханумака об их знакомстве: "Я не хотела у него брать интервью"

Влюбленных свела сама судьба.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская – известные, успешные и влюбленные. Он – режиссер, актер и сценарист "Студии квартал 95", она – телеведущая и блогерша с миллионной аудиторией.

Они познакомились в 2016 году на записи программы "55 за 5". И это сейчас они крепкая семья, а тогда Алина не хотела писать интервью с актером и режиссером, которого вообще не знала, говорится в ЖВЛ. Хотя он уже успел прославиться на "Лиге смеха" с командой "Заинька".

"Вбиваю в Google Руслан Ханумак и мне выбивает просто на какой-то остановке, на заправке, в потертой курточке, какой-то гопник, с бородой, синяки под глазами. Я звоню продюсеру и говорю: "Я очень извиняюсь, но я не хочу, брать у него интервью, вчера был Ляшко, а завтра Руслан Ханумак? Я не хочу терять рейтинги", – вспомнила Алина.

instagram.com/hanumak

Наконец продюсеры пообещали Алине за эту съемку гонорар – и она согласилась. Руслан признается, что это была любовь с первого взгляда. Он не стал долго ждать и уже скоро написал красавице.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская о подробностях знакомства, проблемах после родов и безденежье

Оба уже теперь признаются: было ощущение, что знакомы они 100 лет. А Руслан уверяет, что ни дня не сомневался, что Алина – его судьба.

instagram.com/hanumak

instagram.com/hanumak

Они познакомились 21 сентября, а ровно через год, в этот же день родился их сын, которого назвали Артуром. Но обручилась пара только накануне родов. 31 августа 2017-го она все-таки стала Алиной Ханумак. А еще через год Руслан снова сделал предложение маме своего маленького сыночка.

Посмотреть полные выпуски "ЖВЛ" вы можете на 1+1 видео.

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