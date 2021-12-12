Жена Ханумака призналась, сколько сделала пластических операций, и назвала их стоимость

Блогерша сделала хейлопластику.

Жена украинского актера и режиссера Руслана Ханумака, блогерша Алина, не стесняется говорить о том, что прибегала к пластическим операциям.

К слову, женщина 10 лет назад сделала себе ринопластику. Также блогерша прибегала к блефаропластике. На этот раз Алина в программе "Світське життя" призналась, что сделала себе хейлопластику. Пластическую операцию женщине делал Эдгар Каминский.

Жена Руслана Ханумака / скриншот с видео

"У меня, если честно, с ним (ред. – Эдгаром Каминским) какая-то энергетическая любовь. Я еще делала плазмолифтинг. В общем, если я не ошибаюсь, то я заплатила 127 тыс грн", — призналась Алина.

Жена Руслана Ханумака сделала хейлопластику / скриншот с видео

Блогерша говорит, что на этом планирует уже остановиться и больше не прибегать к пластическим операциям. А вот Руслан шутит, что сделал бы себе пресс.

"Хочу себе хороший пресс. Как-то его там делают. Но я хочу самостоятельно накачать его. А в общем-то мне больше ничего не надо", — говорит актер.

Хотя жена была более разговорчивой и рассекретила, что муж уже записался к Эдгару Каминскому, чтобы проконсультироваться по поводу носа. Кроме того, оказывается, он уже делал себе блефаропластику.

Руслан Ханумак до пластики / скриншот с видео

"У меня были мешки с салом под глазами. Поэтому я их избавился", – говорит Руслан.

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