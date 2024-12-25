Жена Садового похвасталась интерьером их роскошного дома во Львове на 660 квадратов

Жена Андрея Садового – искусствовед Екатерина Кит-Садовая – показала, как их дом выглядит изнутри.

Супруги переехали в трехэтажный дом на 660 квадратов еще в 2013 году. Первым делом, что Андрей Садовой сделал, это установил лифт. Екатерина Кит-Садовая в проекте Натальи Островской "Дружина" поделилась, что они отнеслись к этому практически. В частности, чтобы в зрелом возрасте они могли спокойно передвигаться между этажами, чтобы их родители и родные не испытывали дискомфорта.

Дом Андрея Садового изнутри / Фото: скриншот с видео

"Обязательно есть лифты! Мы как переехали сюда, Андрей позаботился, чтобы была доступность для людей с инвалидностью. В первую очередь он подумал, что должен быть лифт. Как-то там это все достраивалось, перепланировалось. Он через два этажа на третий ходит. Это было так: "А если мы состаримся, а если наши родители придут и не смогут подняться по лестнице", — поделилась жена Садового.

Дом Андрея Садового изнутри / Фото: скриншот с видео

Дом супругов немал по размерам. Когда приходят коммунальные платежки, то, по словам Кит-Садовой, суммы достаточно ощутимы. А что касается ухода за территорией, то долгое время этим занимались сама Екатерина, ее мама и няня. С началом пандемии от помощницы пришлось отказаться. Однако супруга Садового недолго в таком режиме выдержала. Сейчас супругам раз в неделю помогают с уборкой помощники.

Дом Андрея Садового изнутри / Фото: скриншот с видео

"Когда мы сюда переехали, у нас уже было пятеро детей. У нас была пани Алеся, которая помогала нам. И моя мама, и я, мы себе вот так делили. Потом, когда ковид случился, здесь, конечно, все делали я и моя мама. В какой-то момент я сказала все! Теперь нам помогают. Раз в неделю приезжают и помогают", - добавила избранница Садового.

Дом Андрея Садового изнутри / Фото: скриншот с видео

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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