Жена Садового призналась, почему не сложилась ее карьера и на какие средства живет семья

Супруга мэра Львова Андрея Садового рассказала о финансовом обеспечении семьи и почему не сложилась ее карьера.

До брака с супругом Екатерина Кит-Садовая развивалась в сфере искусствоведения. Когда пара поженилась, потом на свет появился их первенец. Жена Садового в проекте Натальи Островской "Дружина" поделилась, что была убеждена, что мама должна быть рядом с ребенком, поэтому она приняла решение оставаться в декрете и заниматься воспитанием наследников, тем временем свою карьеру поставить на паузу.

"Он точно не относится к тем людям, которые это говорят (быть в декрете и заниматься детьми – прим. ред.). У нас не было такого разговора. Но с другой стороны, с моей стороны был такой выбор, я не знаю, насколько осознанный, но для меня было очевидно, если родился ребенок, то возле него надо быть. Это был все-таки мой выбор быть с детьми", – поделилась Кит-Садовая.

Когда первенцу супругов был год, жена мэра Львова снова забеременела. А потом история повторилась. Уже после того, как третий сын подрос, искусствовед решила, что должна возвращаться к самореализации, иначе просто не выдержит. Тогда же семье стала помогать няня.

"Когда первому сыну Ивану исполнился год, я думала, что все, буду продолжать то, что я люблю делать профессионально. Здесь я поняла, что я уже беременна. Я снова иду по этому пути. Пока я вышла в люди, поняла, что я снова беременная. После третьего сына Миши, мы уже решили, что я уже не стягиваю. Психологически я поняла, что если я уже не буду выходить и делать то, что мне нравится, то будет всем очень плохо. Это было внутреннее недовольство самой собой. Тогда мы уже взяли няню, Андрей не был против, - поделилась Кит-Садовая.

Сейчас семью обеспечивает мужчина. Также Кит-Садовая является владелицей бизнеса, который тоже приносит деньги. Правда, его создал Андрей Садовый до должности мэра Львова, а в 2006 году отдал жене в собственность.

Дебютный выпуск проекта "Жена" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни