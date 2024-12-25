Жена Садового призналась, почему работала с психологом, и дала совет женщинам

Жена городского головы Львова Андрея Садового – Екатерина Кит-Садова – призналась, почему работала с психологом.

Об этом она рассказала в проекте Натальи Островской "Дружина".

Так, мама пятерых сыновей поделилась, что обращалась за помощью, когда ее наследники были маленькие. Тогда женщина занималась родными больше, чем собственным моральным состоянием. Катерина дала совет женщинам, которые решили рожать ребенка – заботиться о себе, чтобы потом избежать подобных проблем.

"Не забивайте на себя и каждый раз помните о "своей минуте". Потому что у меня все было как не Андрей, то дети, как не дети, то еще что-то, но там не было меня. Выскочить, как Пилип из конопли, хорошо одеться и улыбнуться – ок, но что внутри творилось... Это не стоит того. Я ходила к психологу", - призналась она.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, супруга Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства. Также она поделилась, кто хозяин в их доме.

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