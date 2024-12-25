Жена Садового рассказала о переломных моментах в браке и угрозах разводом

Екатерина призналась, что первые 15 лет брака держала все в себе, а затем дала волю эмоциям.

Жена городского головы Львова Андрея Садового – Екатерина Кит-Садова – рассказала о переломных моментах в браке с мужем.

Об этом говорится в проекте Натальи Островской "Дружина".

Женщина призналась, что даже кричала избраннику о разводе с ним.

"Я очень эмоциональный человек. В какой-то момент я дала себе разрешение кричать все, что я думаю. Потом разберемся, какое оно. Потому что первые 10-15 лет я сама это все должна была осмысливать — сама обиделась, сама оправдала, выплакалась в подушку. И тогда я поняла, что я не выдерживаю, психолог мне помог, и я тогда дала себе разрешение говорить все, а там пусть Бог помогает. И это так по-настоящему было. Я потом говорю: "Андрей, я извиняюсь, просто если мы должны быть вместе, то ты должен это выдержать, а я постараюсь сбавлять обороты". Они понемногу уменьшаются", – откровенно рассказала она.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, супруга Садового призналась, почему работала с психологом. Также Екатерина дала совет женщинам.

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